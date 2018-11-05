NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, Sacramento Kings'i 144-109 yendikleri maçta 15 sayılık katkıda bulundu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Lige hızlı bir giriş yapan Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings mücadelesini 144-109 kazanarak 9. maçında 8. galibiyetini aldı.

Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Eric Bledsoe 17 sayı, 6 ribaunt, Ersan İlyasova da 15 sayı, 4 ribaunt üretti.

Kings'te Justin Jackson 22, Buddy Hield 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın Brooklyn Nets'e 122-97 yenildiği maçta, 3 dakika süre aldı ve 2 sayı attı.

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 144-109

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-97

Washington Wizards-New York Knicks: 108-95

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 110-117

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 102-100

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-81

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 107-121

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