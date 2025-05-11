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        Haberler Objektife Takılanlar Ersay Üner: 14 yaşımdan beri çalışıyorum - Magazin haberleri

        Ersay Üner: 14 yaşımdan beri çalışıyorum

        Etiler'deki bir mekânda sevenleriyle bir araya gelen Ersay Üner, samimi açıklamalarda bulundu. "14 yaşımdan beri çalışıyorum ve müzik yapıyorum" diyen Üner, "ABD'de bir şirketim var, yakında bu projeyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi paylaşacağım" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:56
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        "14 yaşımdan beri çalışıyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ersay Üner, Etiler'deki bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Üner; "ABD'de bir şirketim var, yakında bu projeyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi paylaşacağım" açıklamasında bulundu.

        "BEKLENTİSİZ MÜZİK YAPIYORUM"

        Müziğe olan tutkusunu ifade eden Ersay Üner; "14 yaşımdan beri çalışıyorum ve müzik yapıyorum. Ben beklentisiz müzik yapıyorum, müziğin peşinden gidiyorum" dedi. Yoğun geçen kış sezonunda iki yeni şarkı yayınladığını belirten Üner, yaz aylarına girmeden bir şarkı daha çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

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        #ersay üner
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