Fenerbahçe, çok zorlandığı maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek derin bir nefes alırken teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerini tebrik ederek söze başlarken "Çaykur Rizespor'u kutluyorum, iyi oynadılar. Bize gelince, Beşiktaş maçında iyi bir çıkış, takdir edilecek bir sonuç. Bunu üst üste oynamak ve özgüveni yükseltmek, takım olma sorununu aşmak istiyoruz. Kazanmak önemliydi. Fenerbahçe'nin birkaç haftaya daha farklı oynayacak gücü var" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİYORUZ"

Yanal, hakem kararlarıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Tartışılacak bir çok şey var. Futbolun dışına çıkmak ve hakemleri tartışmak istemiyoruz. Rizespor da biz de tartışacağız. Hakem camiasında değişen şeyler var. Bizim ve rakiplerimiz için hakemler hatalar yapacak. Umarım en kısa zamanda kendi takımlarını (MHK) toplarlar."