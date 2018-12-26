Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulüpteki ikinci dönemine ligde aldığı 2 beraberlik ile başlasa da motivasyonu gayet yüksek. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Yanal takımın içinde bulunduğu duruma rağmen geldiği günden bu yana aldığı reaksiyonlardan dolayı memnun. Futbolcuların tedavi sürecine olumlu tepki verdiğini gören Yanal, devre arasında ve sonrasında takımın daha da ileri gideceğini ve yapılacak takviyelerle bu negatif ortamın ortadan kalkacağına inanıyor. Ersun Yanal, ikinci yarının lideri olma hedefini korurken, takımın alacağı birkaç galibiyetin ardından, hedef baskısı da olmaması sebebiyle ikinci yarıda bu hedefi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

TATİLE ÇIKTILAR

Fenerbahçe'de tarihin en kötü ilk yarısının ardından futbolcular da devre arası dönemi için tatile çıktılar. Teknik Direktör Ersun Yanal oyuncularından tatili iyi geçirmelerini isterken, kampa mutlaka ilk yarıyı unutarak gelmelerini istedi. Tatilde tüm negatiflikleri bir kenara bırakmalarını isteyen Yanal, ayrıca oyuncuların verilen programlara uymamaları halinde kötü yüzünü göstereceğini ve herkesin fit bir şekilde dönmesini istediğini belirtti.

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