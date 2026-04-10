Ertan Yıldız'ın yerine meclis üyeleri atandı

Bakırköy Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Belediye Meclis Başkan Vekili Cemalettin Özdemir başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özdemir, 5393 sayılı Kanun'un 29. maddesine istinaden bir bilgilendirme yapmasının söz konusu olduğunu belirterek, "Bakırköy Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde alınan 24 sayılı Meclis kararı neticesinde meclis üyeliğinde boşalma olması sebebiyle belediye başkanlarımızca 07.04. 2026 tarihli yazıyla Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sorulmuş olup ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından boşalan meclis üyeliğinin yerine yedek üye Özdal Metin'in, yine aynı şekilde boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine de Mehmet Cahit Ataş'ın görevlendirildiği bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

İlçe seçim kurulunun almış olduğu kararın üyelere tebliğ edildiğini aktaran Özdemir, görevlendirilen meclis üyelerine başarılar diledi.

