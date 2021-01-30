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Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK'a transfer oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, Fransa Lig 2. Lig ekiplerinden AC Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK'a transfer oldu

Yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep FK, Fransa Lig 2. takımı AC Le Havre'de top koşturan Ertuğrul Ersoy'u 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, kiralık sözleşmesinin sonunda satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ile satın alma opsiyonuyla bir buçuk yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Ertuğrul’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra 2019 yaz transfer döneminde Le Havre'ye Ertuğrul, yeniden Süper Lig'e dönmüş oldu.

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