Ertuğrul Postoğlu: Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosErtuğrul Postoğlu: Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın - Magazin haberleri
ABONE OL

Ertuğrul Postoğlu: Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın

Etiler'de görüntülenen oyuncu Ertuğrul Postoğlu, Hülya Avşar ile rol aldığı dizide gerçekleşen tokat sahnesini anlattı. Çenesinin kırılmadığını söyleyen Postoğlu, "Fakat şunu anladım; Hülya'ya ters bakmayacaksın" şeklinde esprili bir açıklamada bulundu

Ertuğrul Postoğlu: Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın - Magazin haberleri
"Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ertuğrul Postoğlu, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ekrana veda eden 'Masumiyet' adlı dizide senaryo gereği rol arkadaşı Hülya Avşar'dan tokat yiyen Postoğlu, konuyla ilgili konuştu.

"NEREDEYSE AĞLAYACAKTI"

"Çenem kendine geldi" diyen oyuncu, "Hülya, yavaş vurmak istedi ben de tam tersine 'Sen vur, ben alırım. Yeter ki elmacık kemiği ile yanağa gelsin, fark etmez' dedim. 7-8 açıdan çektik. Son çekimden önce, 'Gerçekten acıdı, biliyorum. Özür diliyorum' dedi. 'Boş ver, kartal pençesinden Fenerbahçe'ye ne olur?' dedim. Daha sonra Hülya'nın gözlerindeki alevi gördüm. Son çekimde kamera açısını ayarlayamadı herhalde. Bu sefer elmacık kemiği yerine çeneye geldi. Çeneye gelince biraz acıdı. Sonra bir an durduk, çenemi kapatamadım. Hülya neredeyse ağlayacaktı" ifadelerini kullandı.

"HÜLYA'YA TERS BAKMAYACAKSIN"

Çenesinin kırılmadığını söyleyen Ertuğrul Postoğlu, "Hülya kuzenini aradı. Profesör doktor Erol Avşar'a gittik. Küçük travmatik bir şey olmuş. Çenemde hafif bir kayma olmuş. Fakat şunu anladım; Hülya'ya ters bakmayacaksın. Hülya Avşar'ın o olayından sonra tenise başlamaya karar verdim" şeklinde esprili bir açıklamada bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sadri Alışık ile Çağla Demir'den 'aşk' açıklaması - Magazin haberleri
FİSKOS"Sevgili değil, arkadaşız"
Bengü: İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum"
Aybüke Pusat'ın neşeli halleri - Magazin haberleri
FİSKOSKöpeğiyle poz verdi
Nagihan Karadere: Hayalim polis olmaktı - Magazin haberleri
FİSKOS"Hayalim polis olmaktı"
Muazzez Ersoy: Rüyalarımda konser veriyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Rüyalarımda konser veriyorum"
Şükrü Özyıldız tarih verdi - Magazin haberleri
FİSKOSTarih verdi
Gökçe Bahadır'dan 'Bergen' açıklaması! Serenay Sarıkaya'nın yerine o mu gelecek? - Magazin haberleri
FİSKOSSerenay'ın yerine o mu gelecek?
"ALLAH BİLİYOR ÇOK İSTEDİM!" Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı! - Magazin haberleri
FİSKOSBebeğinin cinsiyetini açıkladı
Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Varlığına bin şükür! - Magazin haberleri
FİSKOS"Varlığına bin şükür!"
Yeşim Salkım'ın kızı Meryem Ada mezun oldu, mutluluğunu paylaştı - Magazin haberleri
FİSKOSKızı mezun oldu