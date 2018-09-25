Öne Çıkanlar
Kayserispor Erol Bedir Ertuğrul Sağlam
Futbol
Haberler > Futbol > Beşiktaş maçı Kayseri'de mi oynanacak? Vodafone Park zemini bakımda!

Erol Bedir'den açıklama: Beşiktaş ile Kayseri'de oynayabiliriz

Kayserispor'da gözler Beşiktaş maçına çevirildi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kazanarak güzel günlere başlangıç yapabileceklerini söyledi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise yaptığı açıklamayla Vodafone Park'ta oynanması gereken maçın, Kayseri'de oynanabileceğini dile getirdi

25 Eylül 2018 Salı, 11:23 | Güncelleme: DHA

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor antrenmanlarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Lige iyi başladık, ilk 4 hafta sonunda takım adına ortaya çıkan pozitif durum son iki haftada alınan yenilgilerle ortadan kalktı. Oyuncularımın kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtacaklarından eminim. Ülkemizin futbola bakış açısı bu. Üç haftada mükemmel bir takım oluyorsunuz, 2 haftada çok kötü bir takım haline geliyorsunuz. Spora bakış açımızı bu. Bu takıma ve kadroya sonuna kadar güveniyorum. İnşallah bu olumsuz durum değişecektir. Önümüzde güzel bir fırsat var. Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Beşiktaş maçını iyi değerlendirerek, güzel günlerin başlangıcını sağlayabiliriz. Rakibimizin öne çıkan özellikleri, avantajları neyse ona göre önlem almaya çalışacağız. Yaptığımız hataları azaltmaya çalışacağız. Ben takımıma yani oyuncularıma sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum" diye konuştu.

MAÇIN KAYSERİ'DE OYNANMASI GÜNDEMDE

DHA'nın haberine göre Vodafone Park'ın zemininin bakıma alındığı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hem federasyon hem de Kayserispor'a bu konuda başvuru yaptığı öğrenildi.

BEDİR: "BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİ'DE OYNAYABİLİRİZ, BİZİM İÇİN İYİ DE OLUR"

Kayserispor Başkanı Bedir, cumartesi günü İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanması ihtimali az değil, yüzde 51'in üzerinde bir ihtimal. Sanıyorum bu konu bugün netleşir. Biz de 'Tamam' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması oldu. Eğer maç Kayseri'de oynanırsa daha dolu tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir" ifadelerinde bulundu.

GÜNEŞ: "GELİŞMELERİ BAŞKAN BİLİYOR"

Beşiktaş cephesinde ise bu konuda dün gece Fenerbahçe derbisinden sonra Teknik Direktör Şenol Güneş konuştu. Güneş kısaca; "Sahamız düzelir mi bilmiyorum, bu konuda sorular geliyor. Cumartesi düzelmezse Kayseri'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var bilmiyoruz, Başkan biliyor" açıklaması yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.