ERZİNCAN - Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Taksim TOKİ'de 4 katlı bir apartmanın çatısını tamir ederken dengesini kaybederek düşen işçi Sebahattin Mutlu (47),ağır yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bir süre yoğun bakım tedavisi gören Mutlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR