Doğu Anadolu'da yağışlarda yüzde 55 azalma yaşandığını ifade eden Dalkılıç, şöyle konuştu: "Bu, barajlardaki doluluk oranlarını ciddi şekilde etkiledi. Birçok barajımızda mevsim normallerinin çok altında bir su hacmi var. Baktığımız zaman tabii birçok barajımızın kritik seviyeye yaklaştığını ve mevsim normallerinin çok altında bir depolama hacmine sahip olduğumuzu görüyoruz. Gerekli önlemler alınmazsa çok daha kritik noktalara varacağı korkusuyla karşı karşıyayız. Şunu da unutmamamız gerekir ki biz bir tarım ülkesiyiz. Su kaynaklarımızın yaklaşık olarak yüzde 73'ünü tarımda kullanmaktayız. Dolayısıyla tarımda bu suyun verimli, etkin kullanımı tıpkı içme ve kullanma suyunda olacağı gibi son derece önem arz etmekte. Bu konuda çok ciddi, etkili ve kuraklığa dayanıklı politikalar geliştirmeye başladık. Bunu da sürdürmemiz gerekiyor."