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        Haberler Gündem Çevre Erzincan'da çatılar uçtu, direkler devrildi | Son dakika haberleri

        Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, direkleri devirdi

        Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:58
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        Erzincan'da çatılar uçtu, direkler devrildi
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        Erzincan'da öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle köy konağının çatısı uçtu.

        Çatıdan kopan parçalar ise elektrik ve telefon direklerinde hasar oluşturdu.

        Şiddetli fırtınanın ardından AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

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