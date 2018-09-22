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Erzincan'da kimyasal madde yüklü TIR yandı

Erzincan'da Seyir halindeyken alev alan boya ham maddesi yüklü TIR, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı

22.09.2018 - 03:06 | Güncelleme: AA

Erzincan'da trafikte seyreden kimyasal madde yüklü TIR'da çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre; Sefter Bakış idaresindeki TIR'ın, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi'nden indiği sırada balatalarından duman ve kıvılcım çıktı.

Durumu fark eden şoför Bakış, kısmen alev alan aracı ile seyir halindeyken polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Erzincan Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince güvenli bir alana götürülen araca, güzergahta bekleyen itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi. Kısmen trafiğe kapatılan karayolu da tekrar ulaşıma açıldı.

Sefter Bakış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rampayı indiği sırada aniden aracın lastiklerinden kıvılcım çıktığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine TIR'ın hızını yavaşlatarak frene basmadan ilerlediğini belirten Bakış, "Daha sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Allah onlardan razı olsun. Ekipler zamanında müdahale etti. Araçta boya ham maddesi vardı." dedi.

 

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