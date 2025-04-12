Erzincan'da yolcu otobüsü direğe çarptı: 2 yaralı
Erzincan'da yolundan çıkan yolcu otobüsü, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda S.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan A.A. (39) ve A.K. (21) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.