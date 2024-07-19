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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan haberleri: Kahreden kaza! Komiser ve annesi can verdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!

        Erzincan'da otomobilin, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan 35 yaşındaki Hakan Yakuli ile annesi, 53 yaşındaki Humeyre Yakuli, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:03
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        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
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        Erzincan'da, Hakkı Y'nin (64) kullandığı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında, yolun sağ tarafında park halindeki Cihan D. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

        SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA ve İHA'da yer alan habere göre yapılan ihbarın ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        ANNE İLE OĞLU KAZADA CAN VERDİ

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Hakan Yakuli (35) ile annesi Humeyre Yakuli'nin (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

        2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan sürücü ile Kumru Y. (36) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        AĞRI EMNİYETİ'NDE KOMİSERDİ

        Hayatını kaybeden Hakan Yakuli'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı belirtildi.

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