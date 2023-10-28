Uzaydan görülebilen Atatürk portresinin yenilenmesi için 4 bin ton beton kullanıldı ERZİNCAN´dakiKeşiş Dağı´na 31 yıl önce ressam Mustafa Aydemir'in 30 günde 3 bin gönüllü askerle yaptığı Atatürk portresi yenilendi. Uzaydan görülebilen ve dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserinden biri olan portrenin yenilenmesinde 4 bin ton beton kullanıldı.

ERZİNCAN´dakiKeşiş Dağı´na 31 yıl önce ressam Mustafa Aydemir'in 30 günde 3 bin gönüllü askerle yaptığı Atatürk portresi yenilendi. Uzaydan görülebilen ve dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserinden biri olan portrenin yenilenmesinde 4 bin ton beton kullanıldı.

Keşiş Dağı'na 1982 yılında 7500 metrekare alana yapılan 176 metre boyundaki Atatürk portresinin yenilenmesi için çalışmalar 26 Ağustos'ta başladı. Uzaydan görülebilen ve dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserden biri olan portrenin yenilenmesi için ressam Mustafa Aydemir, Ata Tepe ismi verilen bölgede ekibiyle birlikte çalıştı. Günde 35 kişinin görev aldığı portrenin betonarme haline getirilmesi için çelik kazıklar çakıldı ve 4 bin ton beton kullanıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un destek verdiği çalışmaların mali giderleri ise Aydemir'in iş adamı arkadaşları Mustafa Can, Ali Üstay, Mehmet Özbakır ve Şükrü Ergün tarafından karşılandı.

Yenilenen Atatürk portresinin açılışı Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde yapılacak.