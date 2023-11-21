Çoban ve koyunları karda mahsur kaldı; yardıma sürü sahibi yetişti
ERZİNCAN'DAyaylada sürüsüyle kara yakalanan çoban, zor anlar yaşadı. Yardıma giden sürünün sahibi Yusuf Budak, zorlu yolculuğu cep telefonuyla kaydetti.
ERZİNCAN'DAyaylada sürüsüyle kara yakalanan çoban, zor anlar yaşadı. Yardıma giden sürünün sahibi Yusuf Budak, zorlu yolculuğu cep telefonuyla kaydetti.
Tercan ilçesine bağlı Çalkışla köyü Bıyıkveren Yaylası'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle çoban, koyunlarıyla mahsur kaldı. Sürünün sahibi Yusuf Budak, çobana yardım etmek için traktörüyle yaylaya gitti. Çobanla birlikte sürüyü köye indiren Budak, zorlu yolculuğu cep telefonuyla kayda aldı. Yusuf Budak, "Aniden bastırtan kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yaylada mahsur kalmasına sebep oldu. Hayvanlarımızı köye götürmek için çobanlarımıza yardıma geldik. Kar kalınlığı 60 santimi buldu. Yıllar sonra böyle bir kar yağışı gördük" dedi.
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