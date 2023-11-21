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        Çoban ve koyunları karda mahsur kaldı; yardıma sürü sahibi yetişti

        ERZİNCAN'DAyaylada sürüsüyle kara yakalanan çoban, zor anlar yaşadı. Yardıma giden sürünün sahibi Yusuf Budak, zorlu yolculuğu cep telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:40
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        Çoban ve koyunları karda mahsur kaldı; yardıma sürü sahibi yetişti
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        ERZİNCAN'DAyaylada sürüsüyle kara yakalanan çoban, zor anlar yaşadı. Yardıma giden sürünün sahibi Yusuf Budak, zorlu yolculuğu cep telefonuyla kaydetti.

        Tercan ilçesine bağlı Çalkışla köyü Bıyıkveren Yaylası'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle çoban, koyunlarıyla mahsur kaldı. Sürünün sahibi Yusuf Budak, çobana yardım etmek için traktörüyle yaylaya gitti. Çobanla birlikte sürüyü köye indiren Budak, zorlu yolculuğu cep telefonuyla kayda aldı. Yusuf Budak, "Aniden bastırtan kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yaylada mahsur kalmasına sebep oldu. Hayvanlarımızı köye götürmek için çobanlarımıza yardıma geldik. Kar kalınlığı 60 santimi buldu. Yıllar sonra böyle bir kar yağışı gördük" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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