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        Zengin su kaynaklarının bulunduğu Erzincan'da balıkçılık yaygınlaşıyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Verimli su kaynakları sayesinde balık yavrusu üretiminde önemli konuma sahip Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle balıkçılık faaliyetleri yaygınlaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:17
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        Zengin su kaynaklarının bulunduğu Erzincan'da balıkçılık yaygınlaşıyor
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        KEMAL ÖZDEMİR - Verimli su kaynakları sayesinde balık yavrusu üretiminde önemli konuma sahip Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle balıkçılık faaliyetleri yaygınlaşıyor.

        Yurt dışında Türk somonuna talebin artması dolayısıyla Doğu Anadolu'daki kaynak sularında alabalık üretimi yapan firmalar, talebi karşılamak için kapasite artırımına gidiyor. Yurt içi ve dışından tedarik edilen balık yumurtaları Erzincan'daki üretim tesislerinde bulunan kuluçkahaneye alınıyor.

        Burada yaklaşık 25 günlük sürecin ardından belli seviyeye ulaşan balık yavruları, kaliteli ve verimli su kaynakları ile dolan havuzlara alınarak bakımlarına devam ediliyor. Gelişimine göre boy ve ağırlık oranlarında gruplandırılan balıklar, 90-100 günlük üretim süreci sonrası Karadeniz Bölgesi'ne gönderiliyor.

        Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük, AA muhabirine, kentte su ürünleri üretiminde belirli bir seviyeye geldiklerini söyledi.

        - "Su ürünleri yetiştiriciliği yapan 21 işletmemiz mevcut"

        Bölgede üretimin her geçen gün daha da artarak devam ettiğini anlatan Kütük, şöyle konuştu:

        "Kentte onaylı su ürünleri yetiştiriciliği yapan 21 işletmemiz mevcut. Bu işletmelerde yılda 3 bin 316 ton porsiyonluk ve 64 milyon 216 bin ise yavru üretimi yapılmaktadır. 2024 yılı içerisinde faaliyete geçmesi öngörülen 20 yeni yetiştiricilik başvurusu ile porsiyonluk alabalık üretim kapasitemizi neredeyse 5 katına çıkararak 15 bin 775 tona, yavru alabalık üretim kapasitemizi ise 69 milyon 216 bine çıkarmış olacağız."

        Kütük, avcılık yoluyla yapılan üretimin Keban Barajı 1. Bölge'de yıllık 26 ton, Tercan Barajı’nda 7 ton olmak üzere toplam 33 ton olduğunu belirterek, 2024 yılı içerisinde Bağıştaş-1 ve Bağıştaş-2 baraj göllerinin de üretime açılmasının planlandığını ve avcılık yoluyla üretimin yıllık 59 tonu aşacağını öngördüklerini dile getirdi.

        Türk veya Karadeniz somonu yavru üretiminde Erzincan'ın iyi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kütük, her geçen gün artan talebi karşılamak için bölgedeki üreticilerin kapasite artırımına gittiğini aktardı.

        İldeki bir balık tesisinin üretim sorumlusu ve su ürünleri mühendisi Sinan Evinç de yurt içi ve dışından yumurta olarak alınan balıkları yaklaşık 100 günlük bakımın ardından işletmenin diğer ayağı olan Samsun'daki tesise somon adayı olarak gönderdiklerini kaydetti.

        Evinç, "Orada baraj göllerinde belli süreçten geçen ve ardından deniz suyuna alınarak büyütülen balıkların Türk ve Karadeniz somonu olarak ihracatı yapılmaktadır." dedi.

        - "Kapasite artırımı hedefleniyor"

        İşletmelerinin 2011'de yılda 2-3 milyon alabalık yavrusu üretimi ile faaliyete başladığına işaret eden Evinç, "Geçen yıla kadar üretimimiz 8 milyon yavru balıktı ancak buna rağmen talebi karşılayamadığımızdan üretim kapasitemizi tekrar artırarak yılda 15 milyon yavru balığa çıkardık. Sanırım gelen talep nedeniyle bu da yeterli olmayacak ve yeni bir kapasite artırımı daha yapılması hedefleniyor." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Özlem Bölükbaşıoğlu ise kentte su ürünleri yetiştiriciliği için son yıllarda yoğun başvuru aldıklarına dikkati çekerek, "Taleplerin büyük bölümü porsiyonluk ve yavru alabalık üretimi için geliyor. Üretilen balıkların en çok Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracatı gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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