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        Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da bir araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 22:00 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:00
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        Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan'da bir araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri uygulamalar kapsamında çevre yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü V.A. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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