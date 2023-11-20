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        Karasu Nehri'nde oltayla yaklaşık 110 kilogramlık turna balığı yakalandı

        Erzincan'daki Karasu Nehri'nde bir balıkçının oltasına, yaklaşık 110 kilogramlık turna balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:18
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        Karasu Nehri'nde oltayla yaklaşık 110 kilogramlık turna balığı yakalandı
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        Erzincan'daki Karasu Nehri'nde bir balıkçının oltasına, yaklaşık 110 kilogramlık turna balığı takıldı.

        Kentte 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erdoğan Mercan, nehrin Kemaliye ilçesi tarafında balık avlamaya gitti.

        Burada avlandığı sırada oltasına turna balığı takılan Mercan, yaklaşık 110 kilogramlık balığı iş yerine götürdü.

        Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kilogramı 250 liradan satışa sunulan balığın fotoğrafını çekti.

        Balıkçı Mercan, yaptığı açıklamada, turna balığını oltayla yakaladığını belirterek, "Yakaladığım balık 110 kilo civarında. Bu balığı gecenin karanlığında yakalamak gerçekten çok zor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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