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        Erzincan'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:30
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        Erzincan'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Yunus T'nin (42) kullandığı 28 KA 858 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Terzibaba Mezarlığı mevkisinde İ.G. idaresindeki 24 ABN 807 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Yunus T. ile araçta bulunan Asiye T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan F.H (53), E.H (63), M.A.T (11) ve B.R.T (14) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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