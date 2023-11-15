Erzincan'da özel çocukların yamaç paraşütü heyecanı

TÜRK HavaKurumu (THK) Erzincan Eğitim Merkezi ve Erzincan Sportif Havacılık Kulübü tarafından 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında özel öğrencilere yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklar, Ekşisu mesire alanındaki yamaç paraşütü uçuş alanında önce yer eğitimi ve yamaç paraşütüyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra da özel çocuklardan biri yamaç paraşütü sporcusu Emre Aktepe ile birlikte 400 metre yükseklikteki tepeden havalanıp gökyüzünde yaklaşık 20 dakika uçuş yaptı.

Türk Hava Kurumu Eğitmeni Selin Altun, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Mutlu Çarşamba projesi kapsamında özel çocuklarımıza uçuşlar yaptırdık ve paraşütle tanışmalarını sağladık. Onlar da çok mutlu oldu biz de" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörü Canser Atila ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Mutlu Çarşamba projesi kapsamında özel çocuklarımızı etkinliğe getirdik. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu haftaki etkinliğimiz yamaç paraşütüydü. Özel çocuklarımızdan biri uçtu, diğerleri de yer eğitimi aldı. Hepsi çok heyecanlandı, çok mutlu oldular" dedi.