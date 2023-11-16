Trafik polisleri, kavşakta arızalanan minibüsü itti

ERZİNCAN'daarızalanan minibüsü kavşakta kalan sürücünün yardımına, trafik polisleri yetişti. Ekipler, çalışmayan aracı iterek yol dışına çıkardı.

Erzincan merkez Ordu Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında duran minibüs, yeşil ışık yanınca hareket etmedi. Arızalanan aracın kavşakta trafiği olumsuz etkilediğini gören trafik polisleri devreye girdi. Ekipler, çalışmayan aracı iterek kavşaktan çıkardı. Trafik polislerinin minibüsü ittiği anlar, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

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