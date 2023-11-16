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        Trafik polisleri, kavşakta arızalanan minibüsü itti

        ERZİNCAN'daarızalanan minibüsü kavşakta kalan sürücünün yardımına, trafik polisleri yetişti. Ekipler, çalışmayan aracı iterek yol dışına çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:35
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        Trafik polisleri, kavşakta arızalanan minibüsü itti
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        ERZİNCAN'daarızalanan minibüsü kavşakta kalan sürücünün yardımına, trafik polisleri yetişti. Ekipler, çalışmayan aracı iterek yol dışına çıkardı.

        Erzincan merkez Ordu Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında duran minibüs, yeşil ışık yanınca hareket etmedi. Arızalanan aracın kavşakta trafiği olumsuz etkilediğini gören trafik polisleri devreye girdi. Ekipler, çalışmayan aracı iterek kavşaktan çıkardı. Trafik polislerinin minibüsü ittiği anlar, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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