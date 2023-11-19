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        3 bin 549 rakımlı Keşiş Dağı'ndaki gölette buz pateni

        ERZİNCAN'dakros motoruile 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'na giden kayak antrenörü Canser Atila, buz tutan gölette buz pateni yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:50
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        3 bin 549 rakımlı Keşiş Dağı'ndaki gölette buz pateni
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        ERZİNCAN'dakros motoruile 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'na giden kayak antrenörü Canser Atila, buz tutan gölette buz pateni yaptı.

        Kros motoru ile Keşiş Dağları Yedi Göller mevkisine giden Canser Atila, burada buz tutan gölette buz pateni yaptı. Atila'nın buz pateni yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Erzincan'da 1 günde dört mevsimin yaşandığını belirten Canser Atila, "Arkadaşlar ile Keşiş Dağları'nın eteğindeki Yedi Göller mevkisine geldik. Havaların sıfırın altına düşmesi ile gölün yüzeyi, 15-20 santimetre buzla kaplanıyor. Bunu fırsata çevirerek, buz patenlerimizi alıp, kros motorlar ile zorlu yolları aşarak, buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz üzerinde çok eğlenceli vakit geçirdik. Erzincan, coğrafi bakımdan dört mevsimi aynı anda yaşatıyor" dedi

        DHA-Genel - Türkiye-Erzincan / Merkez - Muzaffer KOŞAN

        2023-11-19 12:41:58

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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