3 bin 549 rakımlı Keşiş Dağı'ndaki gölette buz pateni
ERZİNCAN'dakros motoruile 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'na giden kayak antrenörü Canser Atila, buz tutan gölette buz pateni yaptı.
ERZİNCAN'dakros motoruile 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'na giden kayak antrenörü Canser Atila, buz tutan gölette buz pateni yaptı.
Kros motoru ile Keşiş Dağları Yedi Göller mevkisine giden Canser Atila, burada buz tutan gölette buz pateni yaptı. Atila'nın buz pateni yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Erzincan'da 1 günde dört mevsimin yaşandığını belirten Canser Atila, "Arkadaşlar ile Keşiş Dağları'nın eteğindeki Yedi Göller mevkisine geldik. Havaların sıfırın altına düşmesi ile gölün yüzeyi, 15-20 santimetre buzla kaplanıyor. Bunu fırsata çevirerek, buz patenlerimizi alıp, kros motorlar ile zorlu yolları aşarak, buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz üzerinde çok eğlenceli vakit geçirdik. Erzincan, coğrafi bakımdan dört mevsimi aynı anda yaşatıyor" dedi
DHA-Genel - Türkiye-Erzincan / Merkez - Muzaffer KOŞAN
2023-11-19 12:41:58
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