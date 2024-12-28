Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 31 yaralı (2)

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Aydoğdu, "Bugün 10.05'te Erzincan-Refahiye kara yolunda İstanbul'dan Erzincan'a gelen küçük otobüs fren patlaması sonucu yan yatarak trafik kazasına sebep olmuştur. Kazada can kaybı olmamıştır. Yaralılar hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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