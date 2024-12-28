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        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 31 yaralı (2)

        KAZADA31 KİŞİ YARALANDIErzincan kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Sakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:00
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        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 31 yaralı (2)
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        KAZADA31 KİŞİ YARALANDI

        Erzincan kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Sakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        VALİ, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Aydoğdu, "Bugün 10.05'te Erzincan-Refahiye kara yolunda İstanbul'dan Erzincan'a gelen küçük otobüs fren patlaması sonucu yan yatarak trafik kazasına sebep olmuştur. Kazada can kaybı olmamıştır. Yaralılar hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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