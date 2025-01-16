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        Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi

        ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:40
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        Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi
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        ERZİNCAN’ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

        Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kemaliye ilçesinde Fırat Nehri kıyısında çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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