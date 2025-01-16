Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kemaliye ilçesinde Fırat Nehri kıyısında çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.

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