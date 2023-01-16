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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evinde ölü bulundu

AA

Erzincan'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evinde ölü bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkan hükümlü genç, evinde ölü bulundu.

Cengiz Topel Mahallesi'ndeki evlerinde Ö.K'nin (22) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ö.K'nin hükümlü bulunduğu Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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