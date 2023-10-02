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        Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:44 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:56
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        Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda belirledikleri beş ev ve iki iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda kurusıkıdan bozma 3 ruhsatsız tabanca ve 33 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda E.B, İ.K. E.Ö. ve E.C. gözaltına alındı.

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