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        Erzincan'da "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi" açıldı

        Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığınca "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:05
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        Erzincan'da "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi" açıldı
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        Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığınca "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi" açıldı.

        3. Ordu Komutanlığı General Mehmet Kazım Orbay Kışlası'ndaki programda, gaziler, öğrenciler ve protokol Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harp araç gereçlerini inceledi.

        Sergide tank, zırhlı muharebe aracı, haberleşme sistemleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, kara gözetleme radarı, RPG 7 tank savar silahı, Skorsky helikopter, uzun namlulu silahlar, keskin nişancı tüfeği, mühimmatlar ve havanlar yer aldı.

        Sergide, çocukların bazı zırhlı araçların içine girmelerine izin verildi.

        Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve beraberindekiler silah ve araç sergisi gezerek askeri personelden bilgiler aldı.

        Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yaşanılan toprağın kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Bir genç kendi kültürünü, kendi medeniyetini ve kendi tarihini bilmeden ileriye gidemez. Önce yaşadığımız toprakların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle tüm öğrencilerimizi Erzincan'daki bütün değerlerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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