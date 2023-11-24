Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Erzincan'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ö.F.M'nin kullandığı 24 AJ 270 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Yeni Terminal Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Z.N. idaresindeki 24 ABJ 020 plakalı suv tarzı araca çarptı.

Işıklarda bekleyen 34 GIM 153, 24 AAD 552 plakalı otomobiller ile 24 ABG 552 plakalı minibüsün de karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ö.F.M, H.Y, Y.Ş, Z.N, H.K. ve C.T. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yarlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan kavşak, araçların çekiciyle kaldırmasının ardından trafiğe tekrar açıldı.

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