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        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:20
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        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Erzincan'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Ö.F.M'nin kullandığı 24 AJ 270 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Yeni Terminal Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Z.N. idaresindeki 24 ABJ 020 plakalı suv tarzı araca çarptı.

        Işıklarda bekleyen 34 GIM 153, 24 AAD 552 plakalı otomobiller ile 24 ABG 552 plakalı minibüsün de karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ö.F.M, H.Y, Y.Ş, Z.N, H.K. ve C.T. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Burada tedavi altına alınan yarlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan kavşak, araçların çekiciyle kaldırmasının ardından trafiğe tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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