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        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi

        Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 20:33 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:43
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        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi
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        Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

        Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya, 22 ülkeden 5'i kadın 50 sporcu katıldı. 10 dönüşlü 3,2 kilometrelik parkurda yapılan organizasyon, bugün yapılan yarışların ardından sona erdi.

        Ergan Dağı'ndaki şampiyonasının birinci gününde iki kategoride yapılan yarışlarda, "open stand up" kategorisinde kadınlarda Lisa Peters birinci, Jasmijn Hanegraef ikinci olurken erkeklerde de birinci Alexandros Tzouganakis, ikinci Harry Clarke, üçüncü Diego Poncelet oldu. Erkeklerde düzenlenen sokak kızağı kategorisinde birinciliği Abdil Mahdzan, ikinciliği Arkadiusz Kowalski, üçüncülüğü Luis Mogrovejo aldı.

        İkinci günde düzenlenen yarışlardı ise erkeklerde "open stand up" kategorisinde Diego Poncelet birinci, Harry Clarke ikinci, Antoine Carlotti üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda da Lisa Peters birinci, Jasmijn Hanegraef ikinci oldu. Erkeklerde sokak kızağı kategorisinde ise birinci Abdil Mahdzan, ikinci Andrew Speight, üçüncü Daniel Blanco oldu.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat tarafından ödülleri verildi.

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