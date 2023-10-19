Erzincan'da trafik ekiplerinden kaza riski yüksek kavşaklarda dronla trafik denetimi
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirli noktalar ile kaza riski yüksek görülen kavşaklarda şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik dronla havadan denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda da uyardı.
Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
Kentte denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.