Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da trafik ekiplerinden kaza riski yüksek kavşaklarda dronla trafik denetimi

        Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da trafik ekiplerinden kaza riski yüksek kavşaklarda dronla trafik denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirli noktalar ile kaza riski yüksek görülen kavşaklarda şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik dronla havadan denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda da uyardı.

        Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

        Kentte denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam

        Benzer Haberler

        Gazze'de hayatını kaybedenler için Erzurum ve çevre illerde gıyabi cenaze n...
        Gazze'de hayatını kaybedenler için Erzurum ve çevre illerde gıyabi cenaze n...
        Erzincan'da 63 düzensiz göçmen ile 37 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 63 düzensiz göçmen ile 37 şüpheli yakalandı
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı
        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı