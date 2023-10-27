Erzincan'da devrilen tırın içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
–Erzincan'da devrilen tırın içeresinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
–Erzincan’da devrilen tırın içeresinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Muhammet A. T’nin (24) kullandığı 76 DE 663 plakalı çekici tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içeresinde sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından yaralı şekilde kurtardı.
Sürücü daha sonra ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma kaldırıldı.