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        Erzincan Valisi Aydoğdu, seyyar satıcıya tezgahındaki tüm simitleri alarak destek oldu

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, seyyar satıcının tezgahındaki tüm simitleri 500 liraya satın aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:31
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, seyyar satıcıya tezgahındaki tüm simitleri alarak destek oldu
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, seyyar satıcının tezgahındaki tüm simitleri 500 liraya satın aldı.

        Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında bazı kurum müdürleri ve gazetecilerle oturan Aydoğdu, geçimini seyyar tezgahta simit satarak sağlayan Murat Güzel'in bölgeden geçtiğini görünce yanına çağırdı.

        Tezgahındaki tüm simitleri 500 liraya alan Aydoğdu, ürünlerin vatandaşlara dağıtılmasını istedi.

        Kısa sürede tüm simitlerine alıcı bulan seyyar satıcı da Aydoğdu'ya teşekkür etti.

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