Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

        Erzincan'da kapalı kasa kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da kapalı kasa kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları kapalı kasa kamyonetin arka kısmında 25 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D. ve O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Erzincan Valisi Aydoğdu, seyyar satıcıya tezgahındaki tüm simitleri alarak...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, seyyar satıcıya tezgahındaki tüm simitleri alarak...
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı minik Elif'in...
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı minik Elif'in...
        Erzincan'da 88 düzensiz göçmen ile 72 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 88 düzensiz göçmen ile 72 şüpheli yakalandı
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı