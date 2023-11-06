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        Erzurum ve Erzincan'daki üniversitelerden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

        Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (EBYÜ) ait sosyal tesis ve kantinlerde, İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:35
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        Erzurum ve Erzincan'daki üniversitelerden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
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        Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (EBYÜ) ait sosyal tesis ve kantinlerde, İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

        Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Atatürk Üniversitesi sosyal tesislerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen tüm markalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alınmıştır." denildi.

        EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de yaptığı yazılı açıklamada, insanlık suçunu ekonomik anlamda destekleyen firmalarla ilgili boykot kararı aldıklarını belirterek, "Üniversitemiz sosyal tesislerinde ve kantinlerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markaların ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

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