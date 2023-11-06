Erzincan'da çatı katında sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Erzincan'da, apartmanın çatı katındaki dolapların arkasında sıkışan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnönü Mahallesi İzzetpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatı katına çıkan tilki, dolapların arkasında sıkıştı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tilkiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Hayvan barınağında sağlık kontrolü yapılan tilki, doğaya bırakılacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.