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        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda uçak yangın tatbikatı yapıldı

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yapılan ateşli yangın ve kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:15
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        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda uçak yangın tatbikatı yapıldı
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        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yapılan ateşli yangın ve kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

        Yaklaşık 10 yıl önce kentte bulunan havalimanına kurulan özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipindeki bilgisayar kontrollü simülasyon olarak kullanılan eğitim uçağında, çıkabilecek 19'u dış, 9'u kabin içi olmak üzere 28 farklı tipteki yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı gösteriliyor.

        Bu kapsamda, havalimanı içinde DHMİ'ye ait Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde eğitim uçağında yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Tatbikata, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF), Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı.

        Senaryo gereği, 155 yolcusu ve 6 mürettebatı olan uçak düştü, sağ motorunda yangın çıktı. Motorda başlayan yangın diğer bölgelere sıçramasıyla olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

        JAK ekibi arama kurtarma köpeği "Ayna" ile uçak içerisinde yaralıların yerini tespit edip UMKE ekiplerini bölgeye sevk etti.

        Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından uçak içerisindeki yaralılar, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından kurulan sistemle dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Tatbikat başarıyla tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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