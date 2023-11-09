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        Erzincan'da 80 ilden getirilen fidan ve toprakla Cumhuriyet Ormanı oluşturuldu

        Erzincan'da 80 ilden getirilen fidan ve toprakla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:38
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        Erzincan'da 80 ilden getirilen fidan ve toprakla Cumhuriyet Ormanı oluşturuldu
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        Erzincan'da 80 ilden getirilen fidan ve toprakla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı oluşturuldu.

        Atatürk Kent Ormanı mevkisinde kurulan 100. yıl Cumhuriyet Ormanı'ndaki fidan dikim etkinliğine, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan Orman İşletme Müdürü Adem Erdal, bazı kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Aydoğdu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 80 ilinden getirilen toprak ve fidanlarla yeşil bir vatan kurduklarını belirterek, "Yine geleceğimizi inşa edeceğiz, yine nefes olacak ağaçlar, yine bu topraklara kök salacaklar. Yeşil yapraklarıyla mavi gökyüzüne 'Türk'ün yurdu' diye haykıracaklar. Onun için bu etkinliğimiz sıradan bir ağaç dikim etkinliği değildir. Burada derin bir anlam vardır. Birlik ve beraberliğimizin aslında vücut bulmuş hali var. Burası Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na açılan bir kapıdır." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Aksun da emeği geçenlere teşekkür ederek, dikilen fidanların geleceğe nefes olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından 80 ilden getirilen topraklar ormana bırakıldı, fidanlar da dikildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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