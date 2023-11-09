Erzincan'da gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da hayvan gübresinin bulunduğu alanda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Işıkpınar Mahallesi'nde bir inek gübre yığınına battı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, halat yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan inek itfaiye hortumu ile yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi.