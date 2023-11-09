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        Erzincan'da gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Erzincan'da hayvan gübresinin bulunduğu alanda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:31
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        Erzincan'da gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Erzincan'da hayvan gübresinin bulunduğu alanda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Işıkpınar Mahallesi'nde bir inek gübre yığınına battı.

        112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, halat yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

        Kurtarılan inek itfaiye hortumu ile yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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