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        Erzincan'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:02
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        Erzincan'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen S.K. idaresindeki araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu.

        Aracın bagajında yapılan aramada, yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü S.K. ile araçtaki T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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