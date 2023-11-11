Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da polisten lösemi hastası çocuğa moral desteği

        Erzincan'da polis ekipleri, kendini halsiz hisseden lösemi hastası 10 yaşındaki Miraç Efe Bulut'a sürpriz yaparak, emniyet araçlarıyla kendisini oturduğu mahallede gezdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da polisten lösemi hastası çocuğa moral desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da polis ekipleri, kendini halsiz hisseden lösemi hastası 10 yaşındaki Miraç Efe Bulut'a sürpriz yaparak, emniyet araçlarıyla kendisini oturduğu mahallede gezdirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kentte yaşayan ve lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki Miraç Efe Bulut'a moral vermek amacıyla polisler sürpriz yaptı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde turuncu balonlar bağlanan özel harekat, yunus timleri ve trafik ekipleri araçlarıyla konvoy halinde Bulut'un evinin önüne gelindi. Burada ellerinde balonlarla Bulut'u karşılayan ekipler, kendisine hediyeler verdi.

        Bulut, daha sonra yunus timlerinin motoruna ve özel harekat polisinin zırhlı aracına bildirildi. Bulut, polislerin kendisine hediye ettiği uzaktan kumandalı araçla oynayarak keyifli anlar yaşadı.

        Bulut, polis araçlarıyla oturduğu mahallede gezdirildi.

        Yapılan paylaşımda, "Bir çocuğun tebessümü için her şeye değer, en güzel ilaç sevgidir. Bedeninde büyük bir savaş veren kahraman çocuklarımız sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Dualarımız sizinle." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        "4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"
        "4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Lösemili Miraç Efe'ye polislerden eğlence operasyonu
        Lösemili Miraç Efe'ye polislerden eğlence operasyonu
        Erzincan'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 düzensiz göçmen yakalan...
        Erzincan'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 düzensiz göçmen yakalan...
        Erzincan'da gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Erzincan'da gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Erzincan'da 80 ilden getirilen fidan ve toprakla Cumhuriyet Ormanı oluşturu...
        Erzincan'da 80 ilden getirilen fidan ve toprakla Cumhuriyet Ormanı oluşturu...
        Erzincan´da 35 kaçak göçmen yakalandı
        Erzincan´da 35 kaçak göçmen yakalandı
        Erzincan'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı
        Erzincan'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı