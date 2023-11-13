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        Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

        Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:26
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        Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
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        Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçakçılık yapan şüphelilerin tespiti, yakalanması ve suç unsurların ele geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda taksi ile kaçakçılık yaptıkları belirlenen U.G. ve Z.Y'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin evlerine gerçekleştirdikleri operasyonda, gümrük kaçağı 4 bin 884 paket sigara, 27 elektronik sigara, 39 paket nargile tütünü, 20 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 kilogram açık nargile tütünü, 6 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

        Ekipler, kaçak malzemelere el koyup iki şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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