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        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 23:19 Güncelleme: 16.11.2023 - 23:19
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        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Bölge trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları başlatıldı.

        Ekipler, özellikle ağır vasıta sürücülerini, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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