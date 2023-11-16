Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölge trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, özellikle ağır vasıta sürücülerini, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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