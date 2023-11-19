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        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:08
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        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
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        Erzincan'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi'ne ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, söz konusu mevkide kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

        Karayolları ve polis ekipleri, ağır tonajlı araçların iş makinesi marifetiyle yoldan çekilmesine destek verdi.

        Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

        Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri kar ve buzlanma nedeniyle bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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