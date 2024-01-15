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        Erzincan'da 524 sporcunun katılımıyla Alp disiplini eleme yarışları başladı

        Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonunca Alp disiplininde düzenlenen eleme yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:51
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        Erzincan'da 524 sporcunun katılımıyla Alp disiplini eleme yarışları başladı
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        Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonunca Alp disiplininde düzenlenen eleme yarışları başladı.

        Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden 524 sporcu katılıyor.

        12, 14, 16 ve 18 yaş ile büyükler eleme yarışlarına katılan sporcular, organizasyonun ilk gününde slalom yarışlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, yaptığı açıklamada, organizasyonda Türkiye elemelerinin gerçekleştirildiğini, teknik heyet ve antrenörlerin yanı sıra 524 sporcunun misafir edildiğini belirtti.

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