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        Erzincan Valiliği köylere kamera sistemi kuruyor

        Erzincan Valiliği köylere, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece görüş ve yapay zeka destekli plaka okuma yazılımı içeren kamera sistemi kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:52
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        Erzincan Valiliği köylere kamera sistemi kuruyor
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        Erzincan Valiliği köylere, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece görüş ve yapay zeka destekli plaka okuma yazılımı içeren kamera sistemi kuruyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bulunan tüm köylere, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için kamera sistemleri kurulmaya başlandı.

        Kent merkezine bağlı 59 köyde gece görüş ve yapay zeka destekli plaka okuma yazılımı içeren kamera sistemi kurulumu tamamlandı, ilçelere bağlı köylerde ise çalışmalar devam ediyor.

        Hancıçiftliği köyü Muhtarı Resul Çetin, Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederek, köyleri için önemli bir eksikliğin giderildiğini belirtti.

        Yıllarca beklenen kamera sisteminin köylere kurulduğunu kaydeden Çetin, "Kurulan kamera sistemleri ile giren çıkan artık izleniyor ve takip ediliyor. Köyde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri hayvan hırsızlığına karşı da büyük bir önlem alınmış oldu. Köy halkımız bu uygulamadan çok memnun kaldı. Köylülerimiz artık kendilerini daha güvende hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

        Saztepe köyü muhtarı Talat Doğan ile Uluköy muhtarı Kenan Okumuş da hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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