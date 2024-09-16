Paramotor sporcuları kayıt altına alınacak

KEMAL ÖZDEMİR - Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, son yıllarda terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında paramotor kullandığını anımsatarak, "Önlemlerimiz alıyoruz. Projelerimiz hazır. Takip sistemi ile artık Türkiye'deki tüm paramotorla uçan arkadaşlarımızı kontrol altına alabileceğiz." dedi.

Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması'na katılan Ahmet Saim Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun çalışmalarını anlattı.

Federasyon olarak yamaç paraşütü, paramotor, insansız hava araçları, drone, hava modelciliği, yelkenkanat, planör, microlight, cayrokopter, akrobasi gibi 16 ayrı branş ve alt gruplarında faaliyet yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, özellikle gençlerin havacılık alanına her geçen gün ilgisinin arttığını söyledi.

Türkiye coğrafyasının pilotlara inanılmaz fırsatlar sunduğunu anlatan Yılmaz, bunların içinde de Erzincan'ın öne çıktığını anlattı. "Meteorolojik veriler bakımından Türkiye, gerçekten dünya çapında önemli bir yer tutuyor. Erzincan'da 2 bin 200 metreden kalkan arkadaşlarımız, 4-5 bin metreye yükselip, yaklaşık 120-130 kilometre mesafe katedebiliyor." diyen Yılmaz, bu verilerin yamaç paraşütü sporuyla ilgilenenler için değerli olduğunu belirtti. - "Avrupa'da böyle bir fırsat bulamazsınız"

Türkiye'de son yıllarda yamaç paraşütü sporunda çok önemli mesafe katettiklerini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra yaptığımız hamlelerle inşallah dünya çapında sesimizi duyuracak bir pozisyona geleceğiz. Çünkü Türk gençliği inanılmaz becerikli ve kabiliyetli. Yalnız onlara fırsat vermemiz lazım. Doğamız da bunun için çok elverişli. Anadolu coğrafyası Siirt'ten Trabzon'a, Edirne'den Hakkari'ye kadar inanılmaz bir yapıya sahip. Her tarafta uçabilirsiniz. Avrupa'da böyle bir fırsat bulamazsınız. Avrupa'daki insanlarımız da gelip bu sporu Türkiye'de yapmak istiyor."

Yılmaz, federasyon olarak bünyelerindeki 16 branştan birinin de insansız hava araçları olduğunu, bu anlamda drone projelerine önem verdiklerini dile getirdi. Federasyona kayıtlı sporcu sayısını artırmak istediklerini dile getiren Yılmaz, gençlerin ve çocukların insansız hava araçlarına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Dronda çok iddialıyız. Şu anda eylül ayının sonunda İstanbul Yedikule Zindanları'nda Dünya Şampiyonası var. Bu Dünya Şampiyonası'nda da çok iddialıyız." ifadelerini kullandı.

- "Takip sistemiyle ilgili projelerimiz hazır" Federasyona bağlı paramotor branşında 400 sporcunun bulunduğunu anlatan Yılmaz, bu alanda yeni düzenlemeler getirdiklerini aktardı. Paramotor branşının kendilerini oldukça zorlayan bir konu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Son yıllardaki terör olaylarından dolayı biraz kötü anılmaya başlandı ama Türkiye'de oldukça fazla sporcusu olan bir branşımız. Paramotorun terör örgütü (PKK) tarafından kullanılması bizleri farklı bir yere getirdi. Onun için önlemlerimiz alıyoruz. Projelerimiz hazır. Takip sistemi ile artık Türkiye'deki tüm paramotorla uçan arkadaşlarımızı kontrol altına alabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.