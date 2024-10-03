Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda 4 şüpheliyi takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonda 92 gram esrar, 358 gram açık tütün, 398 kilitli poşet, 5 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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