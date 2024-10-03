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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da jandarma ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:17
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan’da jandarma ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 4 şüpheliyi takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonda 92 gram esrar, 358 gram açık tütün, 398 kilitli poşet, 5 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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