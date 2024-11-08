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        Erzincan'da profesör atık malzemelerle çevre kirliliğine dikkati çekti

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Korkuluk, İzmarit, Kağıt, Teneke, Naylon" konulu performansıyla çevre kirliliğine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:48
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        Erzincan'da profesör atık malzemelerle çevre kirliliğine dikkati çekti
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Korkuluk, İzmarit, Kağıt, Teneke, Naylon" konulu performansıyla çevre kirliliğine dikkati çekti.

        Prof. Dr. Kavukcu, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla izmarit, kağıt, metal, naylon ve benzeri atık malzemelerle oluşturduğu kütleyi, Erzincan Dörtyol Meydanı'na bir süre taşıdı.

        "Korkuluk, İzmarit, Kağıt, Teneke, Naylon" adlı sessiz performansıyla vatandaşların da dikkatini çeken Kavukcu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda taşıdıklarını metal konstrüksiyonla oluşturduğu korkuluk üzerine yerleştirerek çalışmasını tamamladı.

        Kavukcu, açıklamasında, gösterdiği bu performansla atıkların toplum üzerinde olumsuz etkilerini anlatmaya çalıştığını söyledi.

        Bu performans ile insanları her gün ürettikleri çöplerle yüz yüze getirmeye çalıştığını anlatan Kavukçu, şunları kaydetti:

        "Bir kent çöplüğü, her ne kadar ihtiyaçlar doğrultusunda oluşuyor olsa da çoğunlukla savurganlık üzerine kuruludur. Yaşadığımız mekanlar, sokaklar ve caddeler bizim çöp ve atık alanlarımız olmamalıdır. Çalışma, çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atan veya ciddi şekilde zarar verebilecek dikkatsiz ve sorumsuz atık üretim alışkanlıklarımıza dikkat çekmeyi hedefledik."

        Dekan Kavukçu, özellikle sokaklara düşüncesizce atılan izmaritlerin insan ve doğa sağlığı için büyük tehdit oluşturduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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