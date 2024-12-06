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        Erzincan'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:06
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        Erzincan'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde operasyon gerçekleştirildi.

        Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen A.K'nin ikametinde yapılan aramada, 5,5 litre sahte viski,1 şırınga ve 8 viski aroması ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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