Erzincan'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde operasyon gerçekleştirildi.
Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen A.K'nin ikametinde yapılan aramada, 5,5 litre sahte viski,1 şırınga ve 8 viski aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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